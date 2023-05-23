Талалаев — первый тренер, вылетевший из РПЛ с тремя клубами

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев стал первым тренером, вылетевшим из высшего дивизиона с тремя клубами.

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«Химки» лишились математических шансов на спасение прописки в РПЛ после того, как «Пари НН» разгромил «Сочи» в заключительном матче 28-го тура чемпионата России со счётом 4:0.

Ранее с Талалаевым вылетали «Волга» в сезоне-2013/2014 и «Крылья Советов» в сезоне-2019/2020.