Оздоев: Роналду не повышает уровень футбола в Саудовской Аравии

«Кроме варианта с переходом в чемпионат Турции у меня было предложение от клуба из Саудовской Аравии. Я даже летал в эту страну.



Почему отказался? Потому что это не моё. Я увидел, что это всё не для меня. Нет профессионализма в подходе именно в том месте, где мне предлагали контракт. Я понял, что не смогу там находиться, будет тяжело.



Уровень футбола в стране всё равно остаётся примерно на одной отметке. Роналду же не повышает уровень футбола в Саудовской Аравии, он двигает имидж футбола. Но он не влияет на понимание игры, на качество футбола. При этом в Саудовской Аравии самый сильный чемпионат во всей Азии», – сказал Оздоев.