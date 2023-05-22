FIGC лишил «Ювентус» десяти очков в Серии А

Согласно решению Федерального апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGC), «Ювентус» лишили 10 очков в чемпионате Италии. Об этом сообщает РИА «Новости».

До изъятия у клуба было 69 очков. Благодаря этому, «Ювентус» находился на втором месте в турнирной таблице. После решения FIGC в активе команды находится уже 59 очков, а место в турнирной таблице снизилось до седьмой позиции.

В январе FIGC лишила «Ювентус» 15 очков за искусственное завышение трансферных сумм с целью увеличения прироста капитала. Позднее клуб подал апелляцию, которая была удовлетворена комитетом спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии, после чего «Ювентусу» вернули отобранные баллы, а разбирательство направили обратно в FIGC для пересмотра.

Сейчас турнирную таблицу Серии А возглавляет клуб «Наполи», в распоряжении которого 86 очков. Второе место занимает «Лацио» с результатом в 68 очков, а тройку лидеров замыкает «Интер» с 66 очками. На четвёртом месте расположен «Милан» (64 очка), после которого идут «Атланта» (61 очко) и «Рома» (64 очка). Наконец, седьмое место теперь занимает «Ювентус» с результатом в 59 очков.