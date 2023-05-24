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Экс-вратарь "Спартака" Кавазашвили назвал ограниченность состава "Ростова" причиной неудач в РПЛ

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал серию неудачных матчей «Ростова» в завершающей части Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ветеран «Спартака»: «Ростов» сдох в конце сезона
© РИА Новости

21 мая подопечные Валерия Карпина в гостях уступили «Краснодару» (0:3) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Ростов» не просто посыпался в конце сезона, он сдох. Одним составом тяжело играть, равноценных замен у них нет. Но будущее у этих мальчиков точно есть, талант там виден.

Карпин — лучший тренер? Карпин – хороший тренер, но вряд ли лучший. Все-таки тренера судят по трофеям, а у него их нет», — приводит слова ветерана «РБ Спорт».

За два тура до окончания чемпионата «Ростов», набрав 50 очков, идет на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина не могут выиграть уже четыре игры подряд (одна ничья и три поражения). В следующем туре ростовчане сыграют с грозненским «Ахматом».

Выше «Ростова» располагаются «Спартак» и ЦСКА, набрав 53 и 54 очка соответственно. «Ростов» сыграет с армейцами в последнем туре.

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