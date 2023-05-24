Ветеран «Спартака»: «Ростов» сдох в конце сезона

«Ростов» не просто посыпался в конце сезона, он сдох. Одним составом тяжело играть, равноценных замен у них нет. Но будущее у этих мальчиков точно есть, талант там виден.



Карпин — лучший тренер? Карпин – хороший тренер, но вряд ли лучший. Все-таки тренера судят по трофеям, а у него их нет», — приводит слова ветерана «РБ Спорт».