Холанд приехал на празднование чемпионства в пижаме

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 62 гола и восемь результативных передач.