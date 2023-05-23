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Холанд приехал на празднование чемпионства в пижаме

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд приехал на вечеринку, посвящённую победе в английской Премьер-лиге, в пижаме.

Холанд приехал на празднование чемпионства в пижаме
© Чемпионат.com

На игроке была пижама Dolce&Gabbana небесно-голубого цвета. Стоимость предмета одежды оценивается в € 2500.

Скриншот

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 62 гола и восемь результативных передач.

«Манчестер Сити» досрочно выиграл титул чемпиона английской Премьер-лиги нынешнего сезона. После 36 матчей «горожане» набрали 88 очков, опережая «Арсенал», сыгравший на один матч больше, на семь очков.

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