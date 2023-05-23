Цыганик заявил: Экс-тренера "Спартака" Рианчо не будет в сборной Украины

Комментатор Цыганик заявил, что экс-тренера "Спартака" Рианчо не будет в сборной Украины
Украинский футбольный комментатор Игорь Цыганик раскритиковал испанского тренера Рауля Рианчо, который ранее работал в России и на Украине. 63-летний специалист поработал в казанском "Рубине", московском "Спартаке", киевском "Динамо" и сборной Украины. В ближайшее время национальную команду Украины может возглавить Сергей Ребров, ассистентом которого Рауль Рианчо был ранее.
"Рауля в сборной Украины не будет. Он очень сильно зашкварился, и как тренер тоже. Во всех штабах, где был Рауль, он постоянно пытался показать, что способен быть главным и всегда проявлял инициативу. В штабах есть четкая иерархия: есть главный тренер, помощники и другие работники. У Рауля были проблемы в "Рубине" с Бердыевым, в "Динамо" тоже были определенные вопросы. Он всегда хотел быть первым и показать, что только он решает все вопросы, а главный тренер — просто сбоку. Поэтому Рауля не будет. К тому же он сильно зашкварился политически, подлизывал московскому "Спартаку", потому что хотел вернуться в Россию", — приводит слова Цыганика FanDay.
Рианчо в 2018 году на протяжении шести матчей был исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Массимо Карреры. Под его руководством красно-белые успели провести шесть матчей — три в Российской премьер-лиге (РПЛ) (ничья и два поражения), один в Кубке России (победа) и два — в Лиге Европы (победа и ничья).
Ранее Рауль Рианчо призвал не увольнять тренера Гильермо Абаскаля из "Спартака".