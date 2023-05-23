Цыганик заявил: Экс-тренера "Спартака" Рианчо не будет в сборной Украины

"Рауля в сборной Украины не будет. Он очень сильно зашкварился, и как тренер тоже. Во всех штабах, где был Рауль, он постоянно пытался показать, что способен быть главным и всегда проявлял инициативу. В штабах есть четкая иерархия: есть главный тренер, помощники и другие работники. У Рауля были проблемы в "Рубине" с Бердыевым, в "Динамо" тоже были определенные вопросы. Он всегда хотел быть первым и показать, что только он решает все вопросы, а главный тренер — просто сбоку. Поэтому Рауля не будет. К тому же он сильно зашкварился политически, подлизывал московскому "Спартаку", потому что хотел вернуться в Россию", — приводит слова Цыганика FanDay.