$79.94+0.0386.50+0.22

Комментатор Цыганик заявил, что экс-тренера "Спартака" Рианчо не будет в сборной Украины

Украинский футбольный комментатор Игорь Цыганик раскритиковал испанского тренера Рауля Рианчо, который ранее работал в России и на Украине. 63-летний специалист поработал в казанском "Рубине", московском "Спартаке", киевском "Динамо" и сборной Украины. В ближайшее время национальную команду Украины может возглавить Сергей Ребров, ассистентом которого Рауль Рианчо был ранее.

Цыганик заявил: Экс-тренера "Спартака" Рианчо не будет в сборной Украины
© РИА Новости

"Рауля в сборной Украины не будет. Он очень сильно зашкварился, и как тренер тоже. Во всех штабах, где был Рауль, он постоянно пытался показать, что способен быть главным и всегда проявлял инициативу. В штабах есть четкая иерархия: есть главный тренер, помощники и другие работники. У Рауля были проблемы в "Рубине" с Бердыевым, в "Динамо" тоже были определенные вопросы. Он всегда хотел быть первым и показать, что только он решает все вопросы, а главный тренер — просто сбоку. Поэтому Рауля не будет. К тому же он сильно зашкварился политически, подлизывал московскому "Спартаку", потому что хотел вернуться в Россию", — приводит слова Цыганика FanDay.

Рианчо в 2018 году на протяжении шести матчей был исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Массимо Карреры. Под его руководством красно-белые успели провести шесть матчей — три в Российской премьер-лиге (РПЛ) (ничья и два поражения), один в Кубке России (победа) и два — в Лиге Европы (победа и ничья).

Ранее Рауль Рианчо призвал не увольнять тренера Гильермо Абаскаля из "Спартака".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий