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Глава Ла Лиги раскритиковал Винисиуса после расистского скандала в матче с «Валенсией»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора после расистского скандала в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).

Глава Ла Лиги раскритиковал Винисиуса после расистского скандала в матче с «Валенсией»
© Чемпионат.com

«Поскольку те, кто должен объяснять тебе, что такое Ла Лига и что она может сделать в случаях расизма, не делают этого, мы пытались объяснить это сами, но ты не явился ни в одну из двух согласованных дат, которые сам запросил. Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, необходимо, чтобы ты был должным образом проинформирован. Не позволяй манипулировать собой и убедись, что ты хорошо понимаешь компетенции друг друга и работу, которую мы выполняем вместе», — написал Тебас в своём «твиттере».

Ранее Винисиус заявил, что чемпионат Испании принадлежит расистам.доступна в Okko.

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