Судья VAR на матче «Валенсия» – «Реал» отстранен от работы

Королевская испанская футбольная федерация отстранила от работы арбитра Иглесиаса Вильянуэву, ответственного за VAR в матче 35-го тура Ла Лиги «Валенсия» – «Реал», сообщает Marca.

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Игра прошла в воскресенье на стадионе "Месталья" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В концовке матча форвард мадридцев Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за удар в лицо форварда «Валенсии» Уго Дуро. До этого эпизода Дуро сзади сдавил горло Винисиуса.

Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, а Дуро остался на поле.