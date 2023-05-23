Фоден установил рекорд АПЛ

Быстрее всех одержал 100 побед.

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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден стал автором уникального достижения. Он установил рекорд АПЛ по затраченному времени на 100 побед в лиге. Ему понадобилось 127 матчей.

Ранее рекорд принадлежал его партнёру по команде Бернарду Силве. Португалец затратил 129 матчей. Бразилец Эдерсон – 130. Четвёртое место делят Неманья Видич и Габриэл Жезус – по 131 встрече.

За эти 127 матчей Фоден забил 34 гола, отдал 18 результативных передач и завоевал пять титулов.

Победа в 37-м туре над «Челси» (1:0) стала для «Манчестер Сити» 12-й подряд в чемпионате Англии. Ранее команда Хосепа Гвардиолы стала недосягаемой доля соперников.