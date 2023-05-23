Психолог объяснил неприличный жест футболиста «Спартака» в матче против ЦСКА

Гущин заявил, что подобное поведение может возникнуть только при недостатке воспитания в детстве.

«У ребенка доминируют инстинкты: хочу есть, хочу пить, хочу игрушку. Соболеву игрушку не дали, он противника уронил», — рассказал он.

Психолог посчитал, что футболист продемонстрировал первобытно общинное животное поведение.

Дерби прошло 21 мая и завершилось со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство эмоциями соперника. Позднее нападающий извинился за несдержанность и назвал непозволительным свое поведение.