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Психолог объяснил неприличный жест футболиста «Спартака» в матче против ЦСКА

Cпортивный психолог Вадим Гущин объяснил неприличный жест нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

Психолог объяснил неприличный жест футболиста «Спартака» в матче против ЦСКА
© РИА Новости

Гущин заявил, что подобное поведение может возникнуть только при недостатке воспитания в детстве.

«У ребенка доминируют инстинкты: хочу есть, хочу пить, хочу игрушку. Соболеву игрушку не дали, он противника уронил», — рассказал он.

Психолог посчитал, что футболист продемонстрировал первобытно общинное животное поведение.

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Дерби прошло 21 мая и завершилось со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство эмоциями соперника. Позднее нападающий извинился за несдержанность и назвал непозволительным свое поведение.

Таким образом, после 28 матчей ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 65 очками.

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