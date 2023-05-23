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Колосков считает, что поправка ФИФА о легионерах РПЛ поможет стабилизировать ситуацию на трансферном рынке

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил решение Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу продления приостановки контрактов легионерами, выступающими в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Президент РФС рассказал, к чему может привести новая поправка ФИФА в деле о легионерах РПЛ
© РИА Новости

«Начнем с того, что многие легионеры остались бы играть в России, если бы на них не давили. Не читал досконально правило ФИФА, но если действительно игроки, которые заключили контракты после 7 марта 2022 года, не имеют право приостанавливать соглашения, тогда это очень хорошее решение. Поправка поможет стабилизировать ситуацию на трансферном рынке», — приводит слова Колоскова «Рейтинг букмекеров».

Напомним, что в прошлом году ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты. Поправка от 22 мая 2023 года разрешает им продлить приостановку до 30 июня 2024 года. Однако, это касается лишь тех иностранцев, кто ранее воспользовался данным правом до 7 марта 2022 года.

Также после продажи ряда игроков в европейские команды у некоторых российских клубов возникла проблема с получением выплат за трансферы.

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