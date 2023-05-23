Президент РФС рассказал, к чему может привести новая поправка ФИФА в деле о легионерах РПЛ

«Начнем с того, что многие легионеры остались бы играть в России, если бы на них не давили. Не читал досконально правило ФИФА, но если действительно игроки, которые заключили контракты после 7 марта 2022 года, не имеют право приостанавливать соглашения, тогда это очень хорошее решение. Поправка поможет стабилизировать ситуацию на трансферном рынке», — приводит слова Колоскова «Рейтинг букмекеров».