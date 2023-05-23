Федотов: Рошу должны дисквалифицировать на одну игру
Игрок ЦСКА был удалён из-за неприличного жеста.
Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал удаление футболиста ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
«На 65-й минуте кое-как удалось разобраться с Соболевым, который показал неприличный жест Роше. Но судья не разобрался с футболистом армейцев. Я думаю, что Рошу нужно дисквалифицировать на одну игру без дополнительных санкций. Тогда здравый смысл возобладает. Потому что Роша адресовал жест не зрителям и ассистенту, а лишь пытался объяснить судьям поступок Соболева», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Футболист «Спартака» Александр Соболев во втором тайме был удалён за неприличный жест в адрес Виллиана Роши. В то же время арбитр удалил и защитника ЦСКА за аналогичный жест.