Федотов: Рошу должны дисквалифицировать на одну игру

«На 65-й минуте кое-как удалось разобраться с Соболевым, который показал неприличный жест Роше. Но судья не разобрался с футболистом армейцев. Я думаю, что Рошу нужно дисквалифицировать на одну игру без дополнительных санкций. Тогда здравый смысл возобладает. Потому что Роша адресовал жест не зрителям и ассистенту, а лишь пытался объяснить судьям поступок Соболева», — цитирует Федотова «Чемпионат».