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Оздоев: в России играть тяжело, ты постоянно под прессингом. В Турции всё по-другому

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, чем отличается чемпионат Турции от российского первенства.

Уехавший полузащитник Оздоев: в России играть тяжело
© Чемпионат.com

«Здесь вообще по-другому. В России на самом деле играть тяжело. Ты постоянно под прессингом, у тебя нет свободных зон практически. В центре в России играть – это практически как находиться в аду постоянно. Два-три игрока постоянно тебя прессингуют в центральной зоне.

А тут больше играют персонально. И тут не любят команды, которые сидят низко. Команда, которая сидит низко, – тренеру осталось недолго работать в чемпионате Турции. Тут постоянно играешь в футбол. В России, когда ты играешь в «Зените», 99 процентов команд сидят в обороне и просто с тобой бодаются. Это реально так.

Я даже сейчас недавно включал: это просто кто кого переборет… Тот же «Урал», который мне очень нравится при Гончаренко… Я смотрел несколько матчей, я смотрел матч «Зенит» – «Урал», ну, два раза добежал «Урал» до ворот – считай, великолепно.

Зенит» не давал им продохнуть. Постоянно под прессингом. А тут «Бешикташ» может играть с «Хатайем», который сейчас снялся, и «Хатай» выиграл», — сказал Оздоев в интервью Нобелю Арустамяну.

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