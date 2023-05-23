Винисиус посетовал на расистские оскорбления в свой адрес

— Каждая выездная игра — это неприятный сюрприз. И в этом сезоне их было много. Пожелания смерти, повешенная кукла, множество преступных выкриков… Все зафиксировано.



Но рассуждения всегда сводятся к «единичным случаям», «фанату». Нет, это не единичные случаи. Это непрерывные эпизоды, распространенные в нескольких городах Испании (и даже в телешоу).



Сколько имен и фотографий этих расистов есть на веб сайтах? Отвечу проще: ноль. Ни одного, чтобы рассказать печальную историю или публично извиниться.



Чего не хватает, чтобы привлечь этих людей к уголовной ответственности? И наказать клубы по спортивному? Почему спонсоры не предъявляют обвинения Ла Лиге? Почему телевизионные каналы не беспокоятся о том, что это варварство транслируется каждые выходные?



Проблема чрезвычайно серьезна, и пресс релизы больше не работают. Обвинения в оправдание преступных действий тоже не работают, — написал Винисиус в социальной сети.