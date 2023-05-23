В Бразилии готовы прибегнуть к экстраординарным мерам для защиты Винисиуса

Министр юстиции Бразилии Флавио Дино объявил, что правительство страны рассматривает возможность принятия экстраординарных мер из за расистских нападок на футболиста национальной сборной Винисиуса в чемпионате Испании.

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Винисиус в воскресном матче против «Валенсии» подвергся оскорблениям со стороны болельщиков на трибунах стадиона «Месталья». Встреча была приостановлена после того, как бразилец призвал судью обратить внимание на поведение фанатов. Позже 22 летний футболист заявил, что «чемпионат, который раньше принадлежал Роналдиньо, Криштиану и Месси, теперь принадлежит расистам».

— Мы изучаем возможность применения принципа, известного как экстерриториальность. Уголовный кодекс предусматривает, что в некоторых исключительных ситуациях возможно применение бразильского законодательства в случае преступлений против бразильцев даже за границей.

Принцип экстерриториальности есть в Уголовном кодексе, вытекающем из запроса министра юстиции. Крайнее средство правовой защиты в случае преступления против бразильцев. Может работать как ответ к несправедливой агрессии по отношению к соотечественнику.

Вопрос об экстерриториальности все еще находится в стадии анализа и зависит от ряда факторов, — написал Дино в социальных сетях.