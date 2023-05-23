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Голкипер "Астон Виллы" Мартинес заявил о готовности урезать свою зарплату ради перехода в клуб Месси

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил о готовности урезать свою зарплату ради перехода в клуб Лионеля Месси.

Вратарь «Астон Виллы» рассказал, на что готов пойти ради перехода Месси в команду
© Газета.ru

«Раз Месси освистывают, я бы пригласил его в «Астон Виллу». Я сделаю ему мате, буду готовить для него жаркое каждые выходные, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он хорошо проведет время.

Я урежу свою зарплату ради Месси, если это будет необходимо. Мы сделаем все возможное», — передает слова Мартинеса ESPN.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 16 результативных передач в 30 матчах чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

В августе 2021 года аргентинец перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

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