Вратарь «Астон Виллы» рассказал, на что готов пойти ради перехода Месси в команду

Голкипер "Астон Виллы" Мартинес заявил о готовности урезать свою зарплату ради перехода в клуб Месси
Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил о готовности урезать свою зарплату ради перехода в клуб Лионеля Месси.
«Раз Месси освистывают, я бы пригласил его в «Астон Виллу». Я сделаю ему мате, буду готовить для него жаркое каждые выходные, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он хорошо проведет время.
Я урежу свою зарплату ради Месси, если это будет необходимо. Мы сделаем все возможное», — передает слова Мартинеса ESPN.
Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 16 результативных передач в 30 матчах чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.
В августе 2021 года аргентинец перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону».