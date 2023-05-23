Вратарь «Астон Виллы» рассказал, на что готов пойти ради перехода Месси в команду

«Раз Месси освистывают, я бы пригласил его в «Астон Виллу». Я сделаю ему мате, буду готовить для него жаркое каждые выходные, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он хорошо проведет время.



Я урежу свою зарплату ради Месси, если это будет необходимо. Мы сделаем все возможное», — передает слова Мартинеса ESPN.