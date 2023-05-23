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В «Барселоне» объяснили, как появился ролик с обращением к россиянам

Представители «Барселоны» рассказали изданию Sport.es, как появился ролик с обращением футболистов каталонского клуба к россиянам.

В «Барселоне» объяснили, что видеообращение было записано на мероприятии, которое организовала Ла Лига. Руководство чемпионата Испании периодически проводит для своих клубов дни встречи с зарубежными СМИ, которые владеют правами на вещание матчей Ла Лиги. На последней встрече присутствовали сотрудники компании Okko Sports, которая транслирует чемпионат Испании в России.

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В конце встречи представители Okko попросили Алекса Бальде и Серхи Роберто записать обращение к российским фанатам. Футболисты согласились, не спросив разрешения у руководства Ла Лиги и организаторов мероприятия. Бальде и Роберто записали 14-секундное видео, из-за которого позже подверглись критике.

Напомним, игроки записали совместное видео, в котором поблагодарили российских болельщиков за поддержку.

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