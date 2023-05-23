Грозненский "Ахмат" установил новый клубный рекорд по голам, забитым за один сезон. В текущем сезоне "Ахмат" забил 47 мячей, установив тем самым новый клубный рекорд по голам, забитым в одном чемпионате. Отметим, что в прошлом сезоне на счету грозненского клуба было 36 забитых голов, как и в сезоне 2020/2021.

Грозненцы с 49 очками по итогам 28 туров занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. От "Ростова", находящегося на четвертой строчке их отделяет на данный момент всего 1 очко. Очный поединок ростовчан и "Ахмата" состоится в рамках 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Ростове-на Дону 28 мая и начнется в 19:00 по московского времени.