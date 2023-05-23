Винисиус опубликовал ролик с расистскими оскорблениями в свой адрес

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал в соцсети ролик с подборкой расистских оскорблений в свой адрес. Он заявил, что за такое людей должны привлекать к уголовной ответственности.

В видеоролике фигурируют, в частности, фанаты «Барселоны», «Атлетико», «Валенсии» и «Вальядолида».

«Пожелания смерти, повешенная кукла, преступные выкрики... Все записано. Но рассуждения всегда сводятся к «единичным случаям», «фанату». Нет, это не единичные случаи», - заявил Винисиус.

Винисиус подвергся оскорблениям со стороны фанатов во время матча 35 го тура чемпионата Испании с «Валенсией». Встречу приостановили после того, как Винисиус призвал судью обратить внимание на поведение болельщиков.

«Реал» объявил, что подал жалобу в генпрокуратуру Испании в связи с ситуацией с футболистом.