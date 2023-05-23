Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть соглашение с саудовским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, Роналду не устраивает инфраструктура Саудовской Аравии, которую издание называет далёкой от современного общества. Отмечается, что ближайшее окружение 38 летнего форварда начинает заявлять о сложившейся ситуации с целью получить возможность вернуться в Европу.

Если Роналду решит покинуть «Аль Наср» без уважительной причины, то, согласно правилам ФИФА, он должен будет выплатить клубу компенсацию за два года, оставшиеся по его действующему контракту. В дополнение к этому регламент предусматривает санкции в отношении игрока.