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Агент Гюрлюка назвал фейком информацию о подписании контракта с «Зенитом»

Футбольный агент Юсуф Коджакая, представляющий интересы нападающего турецкого «Алтынорду» Эмирджана Гюрлюка, опроверг информацию, что его клиент подписал контракт с петербургским «Зенитом».

Агент турецкого нападающего назвал фейком информацию о подписании контракта с «Зенитом»
© Пресс-служба ФК "Алтынорду"

«Эмирджан подписал соглашение с «Зенитом»? Это фейк», — приводит слова агента футболиста Sport24.

Ранее издание Hurriyet сообщило, что Гюрлюк присоединится к российской команде ближайшим летом и начнёт выступления за «Зенит» со следующего сезона.

В нынешнем сезоне Первой лиги Турции Гюрлюк провёл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 350 тыс.

Напомним, «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 66 очков после 28 матчей.

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