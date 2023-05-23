Халк о Винисиусе: сам становился жертвой расизма в России и Португалии

Экс-игрок "Зенита" Халк заявил, что, как Винисиус, становился жертвой расизма в России и Португалии
Бывший нападающий «Зенита» Халк в своих социальных сетях выступал со словами поддержки в адрес игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Расизма не должно быть. Я сам становился его жертвой, когда играл в России и Португалии. За его проявление необходимо наказывать.
Я уже переписывался с Вини и скажу еще раз: выше голову! Он намного сильнее этой истории», — сказал Халк.
В последнем матче «Реала» против «Валенсии» (0:1) Винисиус был удален за удар защитника «Валенсии» Уго Дуро. При этом игрок «сливочных» сначала был захвачен соперником за шею, что арбитр не усмотрел в данном эпизоде. В результате игрок «Валенсии» избежал какого-либо наказания.
Стоит отметить, что уже не первый раз Винисиус подвергается оскорблениям в чемпионате Испании. Перед матчем 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетико» и Реалом» на одном из мостов Мадрида было «повешено» чучело Винисиуса.
Сам игрок неоднократно призывал к наказанию оскорблявших его людей. Он даже выложил ролик с расистскими оскорблениями в его адрес.