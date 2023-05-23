Мостовой назвал Малкома лучшим игроком РПЛ

«Премия Winline Герои РПЛ хорошая идея, но нас, ветеранов, не зовут голосовать. Выбирают лучших футбольных людей этого сезона все кому не лень. У меня изначально было два претендента на номинацию лучшего игрока сезона — это Малком и Промес, сейчас это, однозначно, бразилец.



Как и в 2022 году я говорил, что лучшим станет Нобоа, так и случилось. Также можно сказать, что претендентами на эту номинацию четыре тура назад были Клаудиньо, Вендел, Сантос. Может войти в этот топ Чалов? Нет», — цитирует Мостового Metaratings.ru.