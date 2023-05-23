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Александр Мостовой: Малком — лучший футболист этого сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал бразильского форварда «Зенита» Малкома лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.

Мостовой назвал Малкома лучшим игроком РПЛ
© Чемпионат.com

«Премия Winline Герои РПЛ хорошая идея, но нас, ветеранов, не зовут голосовать. Выбирают лучших футбольных людей этого сезона все кому не лень. У меня изначально было два претендента на номинацию лучшего игрока сезона — это Малком и Промес, сейчас это, однозначно, бразилец.

Как и в 2022 году я говорил, что лучшим станет Нобоа, так и случилось. Также можно сказать, что претендентами на эту номинацию четыре тура назад были Клаудиньо, Вендел, Сантос. Может войти в этот топ Чалов? Нет», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Российская Премьер-Лига и БК Winline создали новую премию — Winline Герои РПЛ. Первая премия будет вручена по итогам сезона-2022/2023 4 июня. Малком попал в номинации «Лучший игрок сезона» и «Лучший нападающий».

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