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Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос и Родригао не сыграют за «Зенит» в двух последних турах РПЛ — источник

По данным «Матч ТВ», бразильские игроки «Зенита» полузащитники Клаудиньо и Вендел, защитники Дуглас Сантос и Родригао больше не сыграют в этом сезоне РПЛ.

Бразильцы не сыграют за «Зенит» в двух последних турах РПЛ
© ФК "Зенит"

«Зенит» досрочно стал чемпионом России и лидирует с 66 очками в активе. На второй строчке располагается ЦСКА (54), «Спартак» замыкает тройку лидеров (53).

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Родригао продолжает восстановление от травмы в Санкт Петербурге.

Вендел принял участие в 25 матчах РПЛ, забил 8 мячей и сделал 3 голевых передачи. Статистика Клаудиньо — 24 матча РПЛ, 5 голов и 10 голевых передач. У Родригао 22 матча и гол, у Дугласа Сантоса 28 матчей, 3 голевых передачи.

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