Бразильцы не сыграют за «Зенит» в двух последних турах РПЛ

По данным «Матч ТВ», бразильские игроки «Зенита» полузащитники Клаудиньо и Вендел, защитники Дуглас Сантос и Родригао больше не сыграют в этом сезоне РПЛ.

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«Зенит» досрочно стал чемпионом России и лидирует с 66 очками в активе. На второй строчке располагается ЦСКА (54), «Спартак» замыкает тройку лидеров (53).

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Родригао продолжает восстановление от травмы в Санкт Петербурге.