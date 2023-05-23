Жена Соболева: муж неделю тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть с ЦСКА

- Был жуткий перелом пальца после игры с "Химками". Муж неделю тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть игру. Ты — мой личный герой, - написала Елена в своих социальных сетях.

Центрфорвард Александр Соболев появился в основе столичного "Спартака" на поединок минувшего тура против ЦСКА (2:1). Футболист провел на поле чуть больше часа игры и стал главным героем встречи. Александр досрочно покинул поле, получив красную карточку от судившего игру Сергея Карасева за нецензурный жест в адрес армейца Виллиана Роши. Примечательно, что защитник ЦСКА также был отправлен в раздевалку за то, что повторил нецензурный жест.