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Жена Соболева: муж неделю тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть с ЦСКА

Жена российского футболиста "Спартака" Александра Соболева Елена рассказала о травме игрока.

Жена Соболева: муж неделю тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть с ЦСКА
© Rusfootball

- Был жуткий перелом пальца после игры с "Химками". Муж неделю тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть игру. Ты — мой личный герой, - написала Елена в своих социальных сетях.

Центрфорвард Александр Соболев появился в основе столичного "Спартака" на поединок минувшего тура против ЦСКА (2:1). Футболист провел на поле чуть больше часа игры и стал главным героем встречи. Александр досрочно покинул поле, получив красную карточку от судившего игру Сергея Карасева за нецензурный жест в адрес армейца Виллиана Роши. Примечательно, что защитник ЦСКА также был отправлен в раздевалку за то, что повторил нецензурный жест.

В этом сезоне Соболев является одним из ключевых игроков московского коллектива. За 32 игры в красно-белой майке Александр забил 15 голов. Также к забитым мячам он приплюсовал еще 9 ассистентских действий. "Спартак" ведет борьбу за серебро. За два тура до конца РПЛ команда Гильермо Абаскаля располагается на 3-й строчке, отставая от ЦСКА на 1 турнирный балл.

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