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11 минут назад

В Мадриде задержали людей, повесивших на мосту куклу в форме футболиста Винисиуса

ТАСС

Национальная полиция Испании задержала в Мадриде четырех человек, которые повесили на мосту куклу в футболке бразильского футболиста "Реала" Винисиуса. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов.

В Мадриде задержали людей, повесивших на мосту куклу в форме футболиста Винисиуса
Фото: СоцсетиСоцсети

По их информации, задержанных подозревают в преступлении на почве ненависти. Отмечается, что расследование началось 26 января после появления на мосту "надувного манекена в футболке игрока "Реала" Винисиуса". Также был вывешен 16-метровый баннер с надписью: "Мадрид ненавидит "Реал".

Ранее "Реал" обратился в испанскую прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес бразильского игрока. 21 мая "Реал" на выезде со счетом 0:1 уступил "Валенсии", перед игрой и во время матча болельщики хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса. В конце матча бразилец показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет "Валенсии" из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего был удален с поля.

Поддержку Винисиусу выразили Бразильская конфедерация футбола, президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, "Реал" и "Валенсия" осудили поведение болельщиков. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал ФИФА принять меры в связи с проявлениями расизма.

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