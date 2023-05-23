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«Боруссия» показала новую форму на сезон-2023/2024, дизайн которой создал болельщик

Дортмундская «Боруссия» показала новую форму на сезон-2023/2024. Дизайн футболки был создан болельщиком. Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.

«Боруссия» показала новую форму, дизайн которой создал болельщик
© Соцсети

Более года назад клуб запустил конкурс на создание макета новой игровой формы для сезона-2023/2024. Было представлено более 15 тысяч дизайнов из более чем 100 стран. Затем 150 тысяч болельщиков выбирали из девяти финалистов. Итоговый вариант победил с большим отрывом.

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Графический дизайнер Тимо Р. из Марла выиграл голосование болельщиков и разработал официальную домашнюю форму на сезон-2023/2024. После того как стали известны результаты, он принял активное участие в дальнейшем процессе изготовления футболки.

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