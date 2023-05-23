«Боруссия» показала новую форму, дизайн которой создал болельщик

Более года назад клуб запустил конкурс на создание макета новой игровой формы для сезона-2023/2024. Было представлено более 15 тысяч дизайнов из более чем 100 стран. Затем 150 тысяч болельщиков выбирали из девяти финалистов. Итоговый вариант победил с большим отрывом.