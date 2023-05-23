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Федерация футбола Сальвадора наказала «Альянсу» годом домашних матчей без зрителей из-за давки на стадионе

Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Сальвадора применила санкции к клубу «Альянса» после давки на стадионе «Кускатлан».

Федерация футбола Сальвадора наказала «Альянсу» годом домашних матчей без зрителей из-за давки на стадионе
© Матч ТВ

Трагедия произошла 20 мая во время ответного четвертьфинального матча Кубка страны между «Альяносом» и клубом ФАС.

Ранее стало известно, что в результате давки погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 90 человек получили различные травмы.

Пресс служба федерации сообщает, что ФАС назван победителем матча со счетом 2:0, а «Альянса» обязана проводить домашние матчи без зрителей в течение года. Также клуб оштрафован на 30 тысяч долларов, сумма должна быть выплачена до 21 июля 2023 года.

Отмечается, что члены совета директоров «Альянсы» и генеральный менеджер клуба лишены права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, сроком на один год.

В качестве одной из причин ЧП называется продажа фальшивых билетов, в результате болельщики попытались попасть на стадион силой. Также ряд СМИ отмечает, что полиция применила слезоточивый газ, что усугубило панику и давку.

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