Тренера Непомнящего удивил запрет Камеруна на матч со сборной России

«Меня сильно удивил запрет сборной Камеруна на матч со сборной России. Очень жаль. Я считаю, что сборная Камеруна — интересный соперник. Значит, не договорились.



\Тут дело не в самой сборной — запретило правительство. Непонятно, кто там принял это решение. Разные люди есть, и в Камеруне тоже», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.