Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, де Брюйне – 5-й
Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Главным претендентом на приз остался форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Места в первой тройке сохранили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);
4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте);
5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 7-й);
6. Виктор Осимхен («Наполи», остался на том же месте);
7. Карим Бензема («Реал», ранее – 5-й);
8. Хвича Кварацхелия («Наполи», остался на том же месте);
9. Роберт Левандовски («Барселона», остался на том же месте);
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 12-й);
11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
12. Бернарду Силва («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
13. Лаутаро Мартинес («Интер», ранее – 20-й);
14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 10-й);
15. Джуд Беллингем («Боруссия», новичок в рейтинге);
16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее – 14-й);
17. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 13-й);
18. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 17-й);
19. Джек Грилиш («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
20. Родриго Гоэс («Реал», ранее – 11-й).