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Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, де Брюйне – 5-й

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal
© Sports.ru

Главным претендентом на приз остался форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Места в первой тройке сохранили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);

4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте);

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 7-й);

6. Виктор Осимхен («Наполи», остался на том же месте);

7. Карим Бензема («Реал», ранее – 5-й);

8. Хвича Кварацхелия («Наполи», остался на том же месте);

9. Роберт Левандовски («Барселона», остался на том же месте);

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 12-й);

11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);

12. Бернарду Силва («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);

13. Лаутаро Мартинес («Интер», ранее – 20-й);

14. Маркус РэшфордМанчестер Юнайтед», ранее – 10-й);

15. Джуд Беллингем («Боруссия», новичок в рейтинге);

16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее – 14-й);

17. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 13-й);

18. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 17-й);

19. Джек Грилиш («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);

20. Родриго Гоэс («Реал», ранее – 11-й).

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