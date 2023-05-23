Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

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Главным претендентом на приз остался форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Места в первой тройке сохранили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);

4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте);

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 7-й);

6. Виктор Осимхен («Наполи», остался на том же месте);

7. Карим Бензема («Реал», ранее – 5-й);

8. Хвича Кварацхелия («Наполи», остался на том же месте);

9. Роберт Левандовски («Барселона», остался на том же месте);

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 12-й);

11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);

12. Бернарду Силва («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);

13. Лаутаро Мартинес («Интер», ранее – 20-й);

15. Джуд Беллингем («Боруссия», новичок в рейтинге);

16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее – 14-й);

17. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 13-й);

18. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 17-й);

19. Джек Грилиш («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);