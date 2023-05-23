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В «Барселоне» назвали невинным поступком видеобращение игроков к фанатам из России

В «Барселоне» назвали видеообращение футболистов команды к российским болельщикам невинным поступком.

В «Барселоне» назвали невинным поступком видеобращение игроков к фанатам из России
© Betassist

В комментарии, данном представителями каталонского клуба изданию Sport.es, отмечается, что игроки, записавшие видео с благодарностью поклонникам из России, не согласовали свои действия с руководством Примеры, а также подчёркивается, что этот поступок носит невинный характер.

Ранее защитники «Барселоны» Алекс Бальде и Серхи Роберто записали ролик, в котором отметили важность поддержки со стороны российских фанатов в победе команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Позже украинские клубы «Карпаты», «Динамо» и «Шахтёр» раскритиковали «Барселону» за обращение к болельщикам из России.

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