В «Барселоне» назвали невинным поступком видеобращение игроков к фанатам из России
В «Барселоне» назвали видеообращение футболистов команды к российским болельщикам невинным поступком.
В комментарии, данном представителями каталонского клуба изданию Sport.es, отмечается, что игроки, записавшие видео с благодарностью поклонникам из России, не согласовали свои действия с руководством Примеры, а также подчёркивается, что этот поступок носит невинный характер.
Ранее защитники «Барселоны» Алекс Бальде и Серхи Роберто записали ролик, в котором отметили важность поддержки со стороны российских фанатов в победе команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.
Позже украинские клубы «Карпаты», «Динамо» и «Шахтёр» раскритиковали «Барселону» за обращение к болельщикам из России.