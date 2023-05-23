Экс-защитник ЦСКА заявил, что Акинфеев лучше Буффона

«Когда он станет тренером? Акинфеев уже делится своим опытом. Молодые вратари всегда у него спрашивают совет. Игровые моменты, психологические, он с удовольствием им подсказывает. Акинфеев – это русский Буффон, даже лучше», – приводит слова Бокова Legalbet .

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Он дебютировал в составе основной команды армейцев в 2003 году. В чемпионате России он сыграл 541 матч, в 244 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. В нынешнем сезоне 37-летний голкипер провёл 30 игр, в которых пропустил 30 мячей. В десяти встречах он отыграл «на ноль».