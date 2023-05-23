$79.94+0.0386.50+0.22

Экс-защитник ЦСКА Боков заявил, что Акинфеев лучше Буффона

Бывший защитник московского ЦСКА Максим Боков поделился мнением о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

Экс-защитник ЦСКА заявил, что Акинфеев лучше Буффона
© Betassist

«Когда он станет тренером? Акинфеев уже делится своим опытом. Молодые вратари всегда у него спрашивают совет. Игровые моменты, психологические, он с удовольствием им подсказывает. Акинфеев – это русский Буффон, даже лучше», – приводит слова Бокова Legalbet.

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Он дебютировал в составе основной команды армейцев в 2003 году. В чемпионате России он сыграл 541 матч, в 244 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. В нынешнем сезоне 37-летний голкипер провёл 30 игр, в которых пропустил 30 мячей. В десяти встречах он отыграл «на ноль».

На счету Акинфеева 111 матчей в составе сборной России. В 2018 году он принял решение завершить карьеру в национальной команде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий