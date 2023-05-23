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"РБ": в планах РФС провести два матча сборной в июне

В Российском футбольном союзе (РФС) планируют в случае достижения договоренности с соперниками провести два матча в июне. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

РФС планирует в июне провести два матча с участием сборной России
© Газета.Ru

Как утверждает источник, речь идет о датах 15 и 20 июня, при этом матчи, если они в итоге состоятся, пройдут на арене, где проводит домашние матчи ЦСКА. На сегодняшний день, впрочем, нет ясности по соперникам.

Стоит отметить, что сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил об отказе сборной Камеруна от товарищеской встречи против России, которая была запланирована на 15 июня в «Лужниках».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Последний матч подопечные Валерия Карпина провели 26 марта против сборной Ирака. Тогда россияне одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

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