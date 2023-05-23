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«Это уже за гранью!» Радимов раскритиковал Соболева и Салихову

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал три главных разочарования Российской Премьер-Лиги по итогам 28-го тура. На первое место в списке разочарований Радимов поставил форварда «Спартака» Александра Соболева, а также Зарему Салихову, которая поддерживает поведение футболиста.

Экс-футболист "Зенита" назвал главные разочарования РПЛ
© Чемпионат.com

«3. Нелепое „Торпедо“ в „Лужниках“. Автозаводцы в этом году поражают исключительно в отрицательном смысле. Сменили кучу тренеров и руководителей, но бесславно вылетели, да еще и матчи проводят в „Лужниках“ при практически пустых трибунах. Зачем всё это?

2. Лещук со своим лицемерным интервью про Йокановича. Максимально подробно про это уже рассказывал, добавить особо нечего. Всё это не по-мужски

1. Зарема Салихова и её любимец Александр Соболев. К тому, что с нападающим «Спартака» периодически происходит какая-то дурь, уже все привыкли. Но то, что Зарема его настолько открыто поддерживает, да ещё и предлагает сделать мерч с жестом — это уже за гранью. Страшно представить, что творилось в клубе, когда она оказывала влияние на принимаемые в клубе решения", — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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