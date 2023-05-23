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Депутат Свищев об отказе Камеруна от игры с Россией: вильнули задницей в последний момент

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об отказе сборной Камеруна от товарищеской игры против России, которая была намечена на 15 июня.

Депутат Свищев прокомментировал отказ Камеруна от игры с Россией
© РИА Новости

«Реальных причин, почему отказался Камерун, мы пока не знаем. Думаю, вмешались злые политические силы Запада. Конечно, неприятно, что они так вильнули задницей в последний момент. Но, возможно, на них надавили.

Мы с Африкой в хороших отношениях. А футболисты Камеруна и вовсе не знают, где находится Украина, их совершенно не заботит этот конфликт. Надеюсь, сборная продолжит готовиться и будет радовать наших болельщиков», — передает слова Свищева Sport24.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Недавно сборная России отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который также пройдет в июне.

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