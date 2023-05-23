Депутат Свищев прокомментировал отказ Камеруна от игры с Россией

«Реальных причин, почему отказался Камерун, мы пока не знаем. Думаю, вмешались злые политические силы Запада. Конечно, неприятно, что они так вильнули задницей в последний момент. Но, возможно, на них надавили.



Мы с Африкой в хороших отношениях. А футболисты Камеруна и вовсе не знают, где находится Украина, их совершенно не заботит этот конфликт. Надеюсь, сборная продолжит готовиться и будет радовать наших болельщиков», — передает слова Свищева Sport24.