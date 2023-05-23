Депутат Свищев прокомментировал отказ Камеруна от игры с Россией

Депутат Свищев об отказе Камеруна от игры с Россией: вильнули задницей в последний момент
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об отказе сборной Камеруна от товарищеской игры против России, которая была намечена на 15 июня.
«Реальных причин, почему отказался Камерун, мы пока не знаем. Думаю, вмешались злые политические силы Запада. Конечно, неприятно, что они так вильнули задницей в последний момент. Но, возможно, на них надавили.
Мы с Африкой в хороших отношениях. А футболисты Камеруна и вовсе не знают, где находится Украина, их совершенно не заботит этот конфликт. Надеюсь, сборная продолжит готовиться и будет радовать наших болельщиков», — передает слова Свищева Sport24.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Недавно сборная России отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который также пройдет в июне.