Тренер «Ариса» сообщил об отказе московскому «Динамо»

«Мы будем выступать во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Так что сейчас все мои мысли только об «Арисе».



«Динамо»?У нас было общение с Желько Бувачем. Я очень ценю интерес такого топ-специалиста, мне было приятно с ним пообщаться. Я озвучил ему свое видение. У меня контракт с «Арисом», мы стали чемпионами, будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент у меня все мысли только об этой команде», — приводит слова Шпилевского «Рейтинг букмекеров».