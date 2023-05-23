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Тренер "Ариса" Шпилевский сообщил об отказе возглавить московское "Динамо"

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что отказал московскому «Динамо», который хотел видеть его в качестве наставника команды.

Тренер «Ариса» сообщил об отказе московскому «Динамо»
© Газета.Ru

«Мы будем выступать во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Так что сейчас все мои мысли только об «Арисе».

«Динамо»?У нас было общение с Желько Бувачем. Я очень ценю интерес такого топ-специалиста, мне было приятно с ним пообщаться. Я озвучил ему свое видение. У меня контракт с «Арисом», мы стали чемпионами, будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент у меня все мысли только об этой команде», — приводит слова Шпилевского «Рейтинг букмекеров».

В этом сезоне «Арис» под руководством Шпилевского выиграл чемпионат Кипра впервые за всю историю клуба. Лучшим игроком турнира стал форвард «Ариса» Александр Кокорин.

14 мая «Динамо» уступило грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3. Сразу после матча стало известно об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера москвичей.

Славиша Йоканович возглавил «Динамо» перед стартом сезона. Под его руководством команда вылетела из Кубка России, а в день празднования столетия уступила «Факелу» на своем стадионе 0:2.

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