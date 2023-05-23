Экс-президент "Зенита" назвал Соболева быдлом

«Дзюба по сравнению с Соболевым — просто ангел. Потому что у Дзюбы — это личное, кто-то выложил видео с ним в интернет, сам он этого не хотел. Дзюба, тем не менее, медийный, далеко не глупый, а Соболев — просто дурак.



Его же не зря дельфином назвали: все время падает, кричит, ведет себя как быдло. Люди на все это смотрят со стадиона, по телевизору — дети, женщины. Это кошмар — он оскорбил не только соперника из ЦСКА, но и всех болельщиков, кто смотрел матч



Я думаю, что Соболев заслуживает самого строгого наказания», — заявил Туфрин в беседе с «РБ Спорт».