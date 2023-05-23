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Бывший президент "Зенита" Туфрин назвал форварда "Спартака" Соболева быдлом

Бывший президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин сравнил поведение на футбольном поле нападающих Артема Дзюбы и Александра Соболева, которые выступают в настоящее время в «Локомотиве» и «Спартаке» соответственно.

Экс-президент "Зенита" назвал Соболева быдлом
© Газета.Ru

«Дзюба по сравнению с Соболевым — просто ангел. Потому что у Дзюбы — это личное, кто-то выложил видео с ним в интернет, сам он этого не хотел. Дзюба, тем не менее, медийный, далеко не глупый, а Соболев — просто дурак.

Его же не зря дельфином назвали: все время падает, кричит, ведет себя как быдло. Люди на все это смотрят со стадиона, по телевизору — дети, женщины. Это кошмар — он оскорбил не только соперника из ЦСКА, но и всех болельщиков, кто смотрел матч

Я думаю, что Соболев заслуживает самого строгого наказания», — заявил Туфрин в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, что на 67-й минуте игры 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА Соболев получил красную карточку за то, что схватил себя за пах перед защитником ЦСКА Виллианом Рошей, который позднее был удален за аналогичный жест.

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