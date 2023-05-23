ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода из матча "Спартак" - ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) 23 мая рассмотрит четыре эпизода из матча "Спартак" - ЦСКА. Об этом ТАСС во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.

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"ЭСК РФС рассмотрит два эпизода по обращению ЦСКА: момент с назначением пенальти и удаление защитника Виллиана Роши", - сообщили в службе комм

"Также в экспертно-судейскую комиссию по эпизодам на 21-й и 83-й минутах обратился "Спартак". Будут изучены моменты с отмененным голом и неназначенным 11-метровым в ворота ЦСКА", - добавили в организации.

ЦСКА 21 мая на выезде проиграл "Спартаку" (1:2) в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный арбитр Сергей Карасев показал красные карточки игроку "Спартака" Александру Соболеву и футболисту ЦСКА Виллиану Роше. Победный мяч на 90-й минуте забил Квинси Промес после того, как не реализовал пенальти.