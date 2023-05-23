Перуанский нападающий «Торпедо» хочет остаться в России

— Мне в России интересно. Я приехал за новым опытом и получил его. Конечно, хотелось бы остаться. Мой контракт заканчивается в июле. Переговорю со своим агентом, и там уже решим, что делать дальше, — сказал перуанец в эфире «Матч ТВ».