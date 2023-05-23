Перуанский нападающий «Торпедо» хочет остаться в России

Перуанский форвард Рейна хочет остаться в «Торпедо»
Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна в эфире «Матч ТВ» заявил, что хотел бы остаться в команде.
— Мне в России интересно. Я приехал за новым опытом и получил его. Конечно, хотелось бы остаться. Мой контракт заканчивается в июле. Переговорю со своим агентом, и там уже решим, что делать дальше, — сказал перуанец в эфире «Матч ТВ».
В текущем сезоне Рейна провел 11 матчей в МИР РПЛ, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Ранее «Торпедо» лишилось шансов сохранить место в РПЛ.