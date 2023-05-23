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Форвард "Спартака" Бальде назвал VAR главной проблемой судейства в РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде поделился мнением о работе судей в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Нападающий «Спартака» назвал главную проблему судейства в РПЛ
© Газета.Ru

«Я уважаю всех арбитров. Наверное, в современном футболе стоит меньше времени тратить на просмотр видеоповторов. Порой, когда VAR включается в работу, мы теряем кучу времени», — сказал Бальде.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Дублем отметился Квинси Промес. На 66-й минуте судья встречи Сергей Карасев удалил Соболева за показанный неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Роши. Тут же арбитр удалил и армейца за то, что тот «процитировал» жест Соболева, чтобы объяснить, что соперник должен получить наказание.

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