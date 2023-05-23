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Уткин заявил, что Слуцкий может возглавить зарубежный клуб

Спортивный журналист Василий Уткин выдал инсайд о будущем российского тренера Леонида Слуцкого. По словам блогера, известный наставник может продолжить карьеру в чемпионате Кипра.

Уткин заявил, что Слуцкий может возглавить зарубежный клуб
© Советский спорт

«Насколько мне известно, у Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне. И да, это футбольный клуб, а не новое шоу. В России. А может, на Кипре», – написал блогер в соцсети.

Напомним, Слуцкий уже работал за рубежом: в его карьере были голландский «Витесс» и английский «Халл Сити». С ноября 2022 года специалист пребывает в статусе свободного агента, а его последней командой был казанский «Рубин».

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