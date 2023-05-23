Дзюба сыграет против «Динамо»

Нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба вернулся в общую группу и может выйти на поле в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.

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Форвард получил повреждение в матче чемпионата России против Сочи, которая состоялась 8 мая, после чего пропустил игры с самарскими «Крыльями Советом» и воронежским «Факелом».

В турнирной таблице чемпионата России команда под руководством Михаила Галактионова идет на девятой строчке, имея в своем активе 39 очков.

Дзюба в весенний части чемпионата России провел девять матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.