$80.17+0.2386.55+0.05

Дзюба сыграет против «Динамо»

Нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба вернулся в общую группу и может выйти на поле в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.

Дзюба сыграет против «Динамо»
©  РИА Новости

Форвард получил повреждение в матче чемпионата России против Сочи, которая состоялась 8 мая, после чего пропустил игры с самарскими «Крыльями Советом» и воронежским «Факелом».

В турнирной таблице чемпионата России команда под руководством Михаила Галактионова идет на девятой строчке, имея в своем активе 39 очков.

Дзюба в весенний части чемпионата России провел девять матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Завершат сезон «железнодорожники» домашним матчем против «Торпедо».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий