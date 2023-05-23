«Спартак»: травля Соболева неприемлема

«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принёс извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер.



Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.