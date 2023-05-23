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«Арсенал» объявил о продлении контракта с Сака

Лондонский «Арсенал» и английский нападающий Букайо Сака заключили новый контракт, сообщает пресс-служба «канониров».

«Арсенал» продлил контракт с Сака
© Betassist

Срок действия нового договора не разглашается, однако подчёркивается, что соглашение носит долгосрочный характер.

Сака является воспитанником академии «Арсенала». Всего в составе лондонской команды 21-летний форвард провёл 178 матчей, в которых забил 37 мячей и сделал 40 результативных передач. В нынешнем сезоне он сыграл 47 матчей во всех турнирах и отметился 14 голами и 11 ассистами.

В активе Сака выступления за национальные команды Англии различных возрастных категорий. В составе главной сборной страны он сыграл 26 матчей и забил восемь мячей. В 2021 году он стал серебряным призёром чемпионата Европы.

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