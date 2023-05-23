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14 минут назад

Агент Малкома не стал оценивать вероятность ухода футболиста из "Зенита" летом

Газета.Ru

Луис Фернандо Гарсия, представитель нападающего «Зенита» Малкома, рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов, передает Metaratings.ru.

Агент Малкома рассказал об интересе клубов из Европы к игроку «Зенита»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европейские клубы делают запросы по Малкому, но переговоров нет, в том числе и с «ПСЖ». Какова вероятность его ухода из «Зенита»? Не могу вам ответить», заявил Гарсия.

Напомним, что в зимнее трансферное окно бразилец, который недавно получил российское гражданство, мог перейти в состав «ПСЖ», однако стороны не сумели договориться о трансфере.

Напомним, что «Зенит» разрешил Малкому за несколько туров до конца чемпионата отправиться в Бразилию, где его жена Летиция ожидала рождения ребенка. Роды проходили не в России, так как девушка рассчитывала на помощь и поддержку близких.

В текущем сезоне Малком провел в33 матча во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Он с большим отрывом лидирует в бомбардирской гонке. Полузащитник опережает идущего вторым спартаковца Квинси Промеса на три гола.

Футбол,Луис Фернандо,Квинси Промес,Зенит,
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