Агент Малкома рассказал об интересе клубов из Европы к игроку «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, представитель нападающего «Зенита» Малкома, рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов, передает Metaratings.ru.

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«Европейские клубы делают запросы по Малкому, но переговоров нет, в том числе и с «ПСЖ». Какова вероятность его ухода из «Зенита»? Не могу вам ответить», заявил Гарсия.

Напомним, что в зимнее трансферное окно бразилец, который недавно получил российское гражданство, мог перейти в состав «ПСЖ», однако стороны не сумели договориться о трансфере.

Напомним, что «Зенит» разрешил Малкому за несколько туров до конца чемпионата отправиться в Бразилию, где его жена Летиция ожидала рождения ребенка. Роды проходили не в России, так как девушка рассчитывала на помощь и поддержку близких.