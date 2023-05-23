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1 час назад

Полузащитник "Ювентуса" Погба назвал расизм психическим заболеванием

Газета.Ru

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба высказался в поддержку бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, который подвергся расистским оскорблениям по ходу матча 35-го тура Ла Лиги против «Валенсии».

Погба о расизме: если у кого-то черное сердце, никто и ничто его не изменит
Фото: СоцсетиСоцсети

По его словам, на протяжении долгих лет футбольные власти продолжают игнорировать необходимость противостоять расизму.

«Бананы, звуки животных, кричалки против нас? Это психическое заболевание, и, я думаю, что мы все согласимся с тем, что ни реклама, ни лозунги не смогут изменить этих людей. Если у кого-то черное сердце, никто и ничто его не изменит.

Если общественные институты ничего не могут решить с этой проблемой, то давайте попробуем это сделать сами, для себя.

Полностью поддерживаю тебя, бро», — написал Погба в поддержку Винисиуса.

Напомним, что по ходу матча «Валенсия» — «Реал» Винисиус Жуниор был удален с поля на 97-й минуте за удар рукой в лицо оппоненту, державшего его за шею.

Футбол,Поль Погба,Реал,
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