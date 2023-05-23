Погба о расизме: если у кого-то черное сердце, никто и ничто его не изменит

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба высказался в поддержку бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, который подвергся расистским оскорблениям по ходу матча 35-го тура Ла Лиги против «Валенсии».
По его словам, на протяжении долгих лет футбольные власти продолжают игнорировать необходимость противостоять расизму.
«Бананы, звуки животных, кричалки против нас? Это психическое заболевание, и, я думаю, что мы все согласимся с тем, что ни реклама, ни лозунги не смогут изменить этих людей. Если у кого-то черное сердце, никто и ничто его не изменит.
Если общественные институты ничего не могут решить с этой проблемой, то давайте попробуем это сделать сами, для себя.
Полностью поддерживаю тебя, бро», — написал Погба в поддержку Винисиуса.
Напомним, что по ходу матча «Валенсия» — «Реал» Винисиус Жуниор был удален с поля на 97-й минуте за удар рукой в лицо оппоненту, державшего его за шею.