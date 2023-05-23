Погба о расизме: если у кого-то черное сердце, никто и ничто его не изменит

«Бананы, звуки животных, кричалки против нас? Это психическое заболевание, и, я думаю, что мы все согласимся с тем, что ни реклама, ни лозунги не смогут изменить этих людей. Если у кого-то черное сердце, никто и ничто его не изменит.



Если общественные институты ничего не могут решить с этой проблемой, то давайте попробуем это сделать сами, для себя.



Полностью поддерживаю тебя, бро», — написал Погба в поддержку Винисиуса.