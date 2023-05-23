ЭСК РФС поддержал решение Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение арбитра Сергея Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА в дерби против "Спартака".
Об этом в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР заявил член ЭСК РФС Николай Иванов. Он рассказал, что члены комиссии поддержали решение о назначении пенальти в ворота ЦСКА на 86-й минуте матча после фола на Викторе Мозесе.
Также комиссия признала правильным решение Карасева не назначать одиннадцатиметровый после того как Игорь Дивеев наступил на ногу Роману Зобнину.
- Когда два футболиста делают движение к мячу и игрок, который играет в мяч, отпускает ногу, после чего происходит такой случайный наступ из за того, что ему некуда ставить ногу, а также он не делает дополнительного усилия, то в таких ситуациях нужно продолжать игру. Члены ЭСК РФС считают, что 11 метровый удар не должен назначаться, - сказал он.
Ранее в ЭСК РФС обратились сразу оба клуба - два вопроса по работе арбитра возникли у армейцев и столько же у спартаковцев.