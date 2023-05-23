ЭСК РФС поддержал решение Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА

- Когда два футболиста делают движение к мячу и игрок, который играет в мяч, отпускает ногу, после чего происходит такой случайный наступ из за того, что ему некуда ставить ногу, а также он не делает дополнительного усилия, то в таких ситуациях нужно продолжать игру. Члены ЭСК РФС считают, что 11 метровый удар не должен назначаться, - сказал он.