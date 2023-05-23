$80.17+0.2386.55+0.05

ЭСК РФС поддержал решение Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение арбитра Сергея Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА в дерби против "Спартака".

ЭСК РФС поддержал решение Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА
© Российская Газета

Об этом в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР заявил член ЭСК РФС Николай Иванов. Он рассказал, что члены комиссии поддержали решение о назначении пенальти в ворота ЦСКА на 86-й минуте матча после фола на Викторе Мозесе.

Также комиссия признала правильным решение Карасева не назначать одиннадцатиметровый после того как Игорь Дивеев наступил на ногу Роману Зобнину.

- Когда два футболиста делают движение к мячу и игрок, который играет в мяч, отпускает ногу, после чего происходит такой случайный наступ из за того, что ему некуда ставить ногу, а также он не делает дополнительного усилия, то в таких ситуациях нужно продолжать игру. Члены ЭСК РФС считают, что 11 метровый удар не должен назначаться, - сказал он.

Ранее в ЭСК РФС обратились сразу оба клуба - два вопроса по работе арбитра возникли у армейцев и столько же у спартаковцев.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий