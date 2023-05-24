«Реал» на 89-й минуте вырвал победу у «Райо Вальекано»

Завершился матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским "Реалом" и "Райо Вальекано". Встреча, прошедшая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, закончилась победой "Реала" со счетом 2:1.
Счет на 31-й минуте матча открыл нападающий мадридской команды Карим Бензема. На 84-й минуте нападающий гостей Рауль де Томас забил ответный мяч. Форвард "Реала" Родриго вырвал победу для своей команды на 89-й минуте.
Таким образом, "Реал" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 74 очка. "Райо Вальекано" занимает 11 место, имея в активе 46 баллов. Напомним, что чемпионом Испании досрочно стала каталонская "Барселона".
27 мая "Реал" сыграет с "Севильей". 28 мая "Райо Вальекано" проведет встречу с "Вильярреалом".
Ранее главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил о расслабленности игроков своей команды после завоевания чемпионства в Ла Лиге.