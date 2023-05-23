ФИФА смягчила санкции в отношении клубов РПЛ

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла важнейшее решение, которое серьезно повлияет на трансферный рынок чемпионата России.

© Российская Газета

Напомним, что начиная с марта прошлого года иностранные игроки и тренеры могли приостанавливать контракты с нашими клубами и уезжать в другие страны без всяких трансферных выплат. Многие российские команды из-за такого решения ФИФА подавали в суд, обращались в тот же Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. И вот наконец ФИФА сделала первый шаг навстречу.

Видео дня

Теперь иностранцы смогут покинуть наши клубы только в том случае, если за них заплатят деньги

Теперь футболисты, которые остались в Премьер-лиге, больше не смогут приостановить соглашение. Чтобы они ушли, за них потенциальным покупателям придется заплатить или оформить официальную аренду. То же самое касается игроков, приехавших (или вернувшихся) в чемпионат России в последний год - они не смогут покинуть свои клубы в одностороннем порядке.

При этом прежние нормы продолжат действовать только для тех, кто уже уехал и не хочет возвращаться. Они должны направить письменное обращение к команде до 1 июля. Для тех, кто легально приостанавливает договор до июня 2024 года, действуют ограничения: они не могут оформлять полноценные переходы или аренды (даже за деньги). Выходит, такие спортсмены обязаны дождаться окончания срока приостановки контракта и договориться с клубом из России.

К слову, далеко не все легионеры покинули Премьер-лигу после мартовского решения ФИФА. Были и те, кто никуда не собирался уходить и кто до сих пор выступает за наши клубы. Более того - одни из самых ярких иностранцев российского чемпионата бразильцы Малком и Клаудиньо продлили контракты с "Зенитом" и получили российские паспорта.

Гвинеец Франсуа Камано - один из тех легионеров, кто уважает свой клуб и остался в "Локомотиве". Фото: РИА Новости

Если говорить о тренерах, то весьма успешно дебютный сезон в нашей стране проводит Гильермо Абаскаль. При испанском специалисте "Спартак" имеет все шансы завоевать медали по итогам сезона, а сам Абаскаль зимой продлил контракт с "красно-белыми" до лета 2025 года. Весьма вероятно, что в ближайшее время "Динамо" возглавит серб Марко Николич.

Кстати

Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду, выступающий за "Аль-Наср", хочет досрочно расторгнуть контракт с клубом из Саудовской Аравии, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, Роналду недоволен жизнью в новой обстановке. Окружение португальца всячески уговаривает его вернуться в Европу, где он ранее играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

Если Роналду захочет досрочно расторгнуть соглашение с "Аль-Насром", то ему придется выплатить компенсацию согласно регламенту ФИФА. Также не исключены персональные санкции в отношении футболиста.