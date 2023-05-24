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Ла Лига наказала «Валенсию» частичным закрытием стадиона после инцидента с Винисиусом

Дисциплинарный комитет Ла Лиги принял решение наказать «Валенсию» за проявление её фанатами расизма в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Стадион «летучих мышей» — «Месталья» будет частичного закрыт на пять ближайших матчей чемпионата Испании.

Ла Лига наказала «Валенсию» после инцидента с Винисиусом
© Betassist.ru

В решении Ла Лиги говорится, что в частности, «Валенсии» придётся закрыть южную трибуну, носящую имя Марио Кемпеса. На этой трибуне обычно сидят самые активные фанаты «летучих мышей». Кроме того, на клуб из Валенсии наложен штраф в размере € 45 тыс.

«Валенсия» в матче 35-го тура Ла Лиги принимала мадридский «Реал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Однако до начала, во время и после матча были отчётливы слышны расистские кричалки в адрес Винисиуса.

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