Ла Лига наказала «Валенсию» после инцидента с Винисиусом

Дисциплинарный комитет Ла Лиги принял решение наказать «Валенсию» за проявление её фанатами расизма в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Стадион «летучих мышей» — «Месталья» будет частичного закрыт на пять ближайших матчей чемпионата Испании.

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В решении Ла Лиги говорится, что в частности, «Валенсии» придётся закрыть южную трибуну, носящую имя Марио Кемпеса. На этой трибуне обычно сидят самые активные фанаты «летучих мышей». Кроме того, на клуб из Валенсии наложен штраф в размере € 45 тыс.